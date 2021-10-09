القوى العاملة: صرف منح رعاية صحية لـ14 عاملًا في كفر الشيخ

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، أن مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، استخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ14 عاملا بمبلغ 39 ألف جنيه.

تعيين 19 شابا بالقطاع الخاص

وأكد وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، بتعيين 19 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 613 شاباً.

تحرير 25 مخالفة سلامة وصحة مهنية

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال سبتمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 126، ما أسفر عن تحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأشار إلى قيام المديرية بالتفتيش على 506 منشآت بشكل دوري، ما أسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة.