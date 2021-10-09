وفد أردني يزور صندوق علاج الإدمان للاستفادة من تجربة مصر ضد المخدرات

زار وفد من دولة الأردن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف تعزيز التعاون في مجال علاج مرض الإدمان والبرامج التوعوية والاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات.

علاج مرضى الإدمان بالمجان وفي سرية تامة

وتأتي زيارة وفد دولة الأردن الذي ضم ممثلين من وزارتي الصحة والداخلية والمجتمع المدني بالأردن، ورئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات بالأردن، لبحث أوجه التعاون بين البلدين وتأكيدا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة.

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال الزيارة جهود الصندوق في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والوضع الراهن للمشكلة، وتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات لطلاب المدارس والجامعات والفئات المختلفة، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات بكل أشكالها وصورها، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المراكز المتخصصة التابعة للصندوق وأيضا المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها حتى الآن 27 مركزا في 17 محافظة بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزا عام 2014.

عام 2025 تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات

وأكد عثمان أنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، كذلك تكثيف حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية وأدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات إلى 1.7% العام الماضي بعدما كانت 12% عام 2017، وتنفيذ حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات».

وأكد «عثمان» حرص وزارة التضامن على التعاون مع دولة الأردن ونقل خبرة الصندوق في البرامج التوعوية والوقائية، كذلك التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

من جانبه، أشاد الوفد بتجربة الصندوق في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، وكذلك البرامج التوعوية ومنها حملة «أنت أقوى من المخدرات» لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بمشاركة الشخصيات المؤثرة أبرزها اللاعب الدولي محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأشاد الوفد بالحملة التي أطلقها الصندوق، واستهدفت لأول مرة توعية الفتيات والشباب معا، ونجحت في زيادة الطلب على الخط الساخن لعلاج الإدمان «16024» 400%، معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات.