ضبط 3 عاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات بالخانكة وبحوزتهم أسلحة نارية

أمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز الخانكة، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهم بتكوين عصابة مسلحة، تخصصت في الترويج والإتجار في المخدرات بدائرة مركز شرطة الخانكة.

اعترافات المتهمين بالإتجار في المخدرات

وأدلى المتهمون بتكوين عصابة الخانكة، باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات، معترفين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري والأبيض لحماية تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم وقررت النيابة حبسهم والتحفظ على المضبوطات.

تفاصيل ضبط عصابة الخانكة للإتجار في المخدرات

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود معلومات، بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتم تشكيل فريق بحث، وفي أحد الأكمنة، أُلقى القبض على المتهمين وهم «أ س ح» 33 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و«ب ف م»، 33 سنة، و«ط ص ع»، 25 سنة، وجميعهم عاطلون ومقيمون بالجبل الأصفر دائرة المركز، وضُبط بحوزتهم 2 سلاح ناري «فرد خرطوش»، و4 طلقات من ذات العيار، و600 جرام من البودر المخدر، و200 جرام هيروين، و150 جرام حشيش، ومبلغ مالي بقيمة 2400 جنيه، وسلاح أبيض مطواة، وميزان حساس، و3 هواتف محمولة.

إحالة 52 تاجر مخدرات للنيابة

وفي سياق آخر، أحالت أجهزة الأمن بالقليوبية، 52 تاجر مخدرات، ضُبطوا في حملة أمنية نفذها مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حيث أُلقي القبض عليهم في 47 قضية مختلفة، وتبين من التحقيقات أن لـ16 منهم معلومات جنائية.

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات، يفيد بقيام حملة استهدفت بعض «دواليب» تجار المخدرات، أسفرت عن ضبط 47 قضية مخدرات، وضُبطت خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 52 متهما، لعدد 16 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 12 قطعة سلاح ناري بحوزة 13 متهما، وضُبط 8 قطع أسلحة بيضاء، وتمكنت الحملة من ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه في قضيتين مشاجرة وإحداث عاهة.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7234 حكما قضائيا متنوعا، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة التي تولت التحقيق.