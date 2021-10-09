فوز 4 أعضاء في التجديد النصفي لنقابة أطباء بورسعيد

أعلن الدكتور مصطفى السعيد، نقيب الأطباء ببورسعيد، فوز أربعة أعضاء في التجديد النصفى للنقابة الفرعية ببورسعيد وهم الدكتور أيمن الجندي ودكتور شريف شعبان عضوًا مجلس النقابة فوق السن ودكتور أحمد مختار ودكتور محمود مهران تحت السن.

كما فاز على مقعد شرق الدلتا دكتور أيمن سالم، بعد إجراء الانتخابات التي تنافس عليها ثلاثة مرشحين فوق السن، وتمت تحت إشراف قضائي.

نقيب أطباء بورسعيد: إقبال ضعيف على التصويت

وأوضح نقيب الأطباء ببورسعيد، إن الانتخابات شهدت إقبالًا ضعيفًا أمس، مشيرًا إلى أن إجمالي الحضور لم يتجاوز 150 طبيب من بين 1000 طبيب جددوا الاشتراك ويحق لهم التصويت من إجمالي 2100 طبيب، كما بلغت أعداد الأصوات الباطلة 7 أصوات في انتخابات نقابة الأطباء ببورسعيد.

وأوضح دكتور مصطفى السعيد أنه ترشح على مقعد العضوية لأكثر من 15 سنة، ثلاثة مرشحين وهم: أيمن الجندي، وشريف شعبان، والسيد العربي مرسي الخولي، كما ترشح على مقعدي أقل من 15 سنة 3 مرشحين وهم أحمد مختار، وشريف محمد شرباص، ومحمود مهران.

فوز عضو واحد عن كل منطقة جغرافية

يذكر أن انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء على مستوى الجمهورية تمت أمس وتنافس عليها 21 مرشحًا على 3 مقاعد فوق السن «أكثر من 15 سنة» قيدا بالنقابة، و11 مرشحًا على 3 مقاعد لأقل من 15 سنة، كما تنافس أعضاء حسب المناطق الجغرافية ليفوز عضو واحد فقط عن كل منطقة.

وتنافس مرشحان في منطقة وسط الدلتا «أكثر من 15 سنة»، وتنافس مرشحان أيضًا في منطقة غرب الدلتا «أكثر من 15 سنة»، بينما تنافس 3 مرشحين في منطقة شرق الدلتا «أكثر من 15 سنة»، أما عن منطقة جنوب قبلي فقد تنافس فيها مرشحان «أكثر من 15 سنة»، وعن منطقة شمال وجه قبلي «أقل من 15 سنة» فقد تنافس 3 مرشحين، وعن منطقة القاهرة أقل من 15 سنة فقد تنافس فيها مرشحان.