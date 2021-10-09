محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل مدرسة التمريض الجديدة (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لتشغيل مدرسة التمريض الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وتحويلها من مدرسة فنية تجارية إلى مدرسة تمريض للبنات، ورافقهة خلال الجول الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، و مدير هيئة الأبنية التعليمية.

تشغيل مدرسة التمريض بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية

واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال التي نُفذت حتى الآن بالمدرسة استعدادا لبدء استقبال الطالبات وتشغيلها كمدرسة تمريض، وأكد «الغضبان» التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم والمحافظة، لتحويل إحدى المدارس التجارية لتكون مدرسة تمريض، وذلك بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

المحافظ: تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطالبات

وشدد محافظ بورسعيد ، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمدرسة التمريض حرصا على سلامة الطالبات، لافتا إلى دعم مدرسة التمريض الجديدة بكافة الإمكانات والتجهيزات التي توفر مناخا مناسبا للطلاب، بما يحقق كل سبل الراحة، ويسهم في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد شهد اليوم بداية العام الدراسي بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان، وذلك بحضور مسؤولي التربية والتعليم ومارسيل فخري مدير المدرسة.