فوز «عبدالشافي» و«دراج» في سباق انتخابات نقابة الأطباء بالغربية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الأطباء، بمحافظة الغربية، أسماء الفائزين بمقاعد فوق السن وتحت السن.

فوز 4 مرشحين بلجنة أطباء الغربية

تضمن إعلان النتائج فوز الدكتور مدحت دراج، بعد حصوله على 156 صوتا، كما فاز الدكتور أحمد عبدالشافى بحصوله على 155 صوتا، بينما فاز بمقعدي تحت السن، كل من الدكتور أيمن عباس بحصوله على 254 صوتا، والدكتورة أمل عبدالستار بحصولها على 263 صوتا.

استنفار أمني لتأمين محيط لجان انتخابات مجلس نقابة الأطباء

وانطلقت فعاليات سباق انتخابات نقابة الأطباء، تحت إشراف قضائي كامل منذ الساعة 10 صباح أمس الجمعة، في ظل استنفار أمني، كما خصصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، دوريات من الشرطة ومدرعات لتأمين محيط النقابة بطنطا، تحقيقا للانتظام سير عمليات التصويت.

وكان حق التصويت للأعضاء الجمعية العمومية في اختيار أعضاء مقاعد العامة للأعضاء فوق وتحت السن، فضلا عن تحديد واختيار مقعد مرشح ممثل عن النقابة بفرع وسط الدلتا، بينما يتاح اختيار عضوين فوق السن وتحت السن بمجلس النقابة الفرعي.

9 مرشحين تنافسوا على مقعد ممثل النقابة بفرع وسط الدلتا

وتنافس على مقعدي فوق السن وتحت السن بالجنة الفرعية لحسمها، نحو 9 مرشحين، بينما يتنافس اثنان من المرشحين على مقعد ممثل النقابة بفرع وسط الدلتا.

وأغلقت أبواب صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من مساء أمس، حيث تعلن اللجنة القضائية المشرفة على سير عمليات التصويت، نتائج الفرز الخاصة بأصوات مقاعد اللجان الفرعية بشكل نهائي، بينما مقاعد النقابة العامة، سيتم حصر أصواتها على مستوى اللجان الفرعية لنقابة الأطباء بمحافظات الجمهورية.