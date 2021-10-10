حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصيته المزاجية، كما أنه دائما ما يحرص على قضاء وقت فراغه من الأشخاص المقربين منه، كما أنه يحرص على تكوين صداقات وعلاقات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيدا مع من تحب ولا تستسلم لمشاعر وانفعالات سلبية فالساعة ساعة العقل فلا تتحرك بدون تفكير.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.