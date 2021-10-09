حجز دعوى منع استخدام «الاستركينين» في قتل الكلاب للحكم بجلسة 27 نوفمبر

حجزت محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من كرم نظير المحامي بصفته وكيلا عن رئيس جمعية «أورتيم لحياة الحيوان»، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، للحكم بجلسة 27 نوفمبر.

قتل ممنهج للحيوانات

وقالت الدعوى التي أقامها كرم نظير المحامي: «فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها».

سم الاستركنين محظور دولياً

وأضافت الدعوى: «استخدمت الإدارة سم «الاستركنين» المحظور بأغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، والذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة، ما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعا وأقل تكلفة».

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية «بصفاتهم».

المفوضين توصي بوقف قتل الكلاب بسم «الاستركنين»

وأوصى تقرير قضائي سابق لهيئة مفوضي الدولة، أصليا برفض الدعوى المطالبة بوقف استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، واحتياطياً، بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.