«الإفتاء» تكشف سر تغيير موعد المولد النبوي الشريف

شهدت الأسابيع القليلة الماضية، تأكيدات فلكية، بأن موعد المولد النبوي الشريف هو الإثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري، ونُشرت العديد من التقارير الصحفية والإعلامية بناء على هذه المعلومة الفلكية، التي استندت إلى أن يوم الخميس هو أول ربيع الأول من العام الهجري 1443، وبالتالي فإن يوم 12 ربيع الأول موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشيف، سيكون يوم الإثنين 18 أكتوبر، لكن استطلاع دار الإفتاء لشهر ربيع الأول أثبت عدم صحة موعد حلول ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فما هو الموعد لصحيح وفقا لاستطلاع دار الإفتاء؟

موعد المولد النبوي الشريف

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول 1443 بعد غروب شمس الأربعاء الماضي، الذي كان يوافق 29 من شهر صفر، وأعلنت أن غرة شهر ربيع الأول هو الجمعة 8 أكتوبر، حيث تم استطلاع الهلال بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وليس الخميس 7 أكتوبر بحسب الحسابات الفلكية.

غرة شهر ربيع الأول

وبخصوص غرة شهر ربيع الأول، قالت دار الإفتاء في بيان استطلاعها للشهر: «وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وتابعت: على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».

إجازة المولد النبوي الشريف

وأعادت دار الإفتاء التأكيد على أن موعد المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر، وليس الإثنين بحسب الحسابات الفلكية التي قالت إن غرة ربيع الأول ستكون الخميس، لكن في كل الأحوال فهناك احتمال كبير بصدور قرار حكومي بترحيل موعد إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.