إجازات رسمية في شهر أكتوبر 2021.. تعرف عليها

بالرغم من أن الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2021 هي يومان فقط بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر 1973 وذكرى المولد النبوي الشريف، إلا أن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة على موعد مع أيام إجازات تصل إلى 12 يوما شاملة الإجازات الأسبوعية، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

إجازات شهر أكتوبر 2021

وتعد الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2021 هي الإجازات المتبقية خلال عام 2021 كله وهي:

1- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة ونصر السادس من أكتوبر.

2- الاثنين 18 أكتوبر: المولد النبوي الشريف.

ومن المتوقع أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازتين إلى يوم الخميس 7 أكتوبر والخميس 21 أكتوبر.

وبعيدًا عن الإجازات الرسمية فإن شهر أكتوبر يشهد 5 أيام جمعة، ليصل عدد الإجازات الرسمية والأسبوعية إلى 7 أيام، كما يشهد 5 أيام سبت، ليصل إجمالي الإجازات المتوقعة في شهر أكتوبر 2021 إلى 12 يوما لمن يحصل على يومي الجمعة والسبت إجازة.

الإجازات كالتالي:

1- الجمعة 1 أكتوبر

2- السبت 2 أكتوبر

3- الخميس 7 أكتوبر «حال ترحيل إجازة ذكرى نصر أكتوبر من يوم الأربعاء 6 أكتوبر»

4- الجمعة 8 أكتوبر

5- السبت 9 أكتوبر

6- الجمعة 15 أكتوبر

7- السبت 16 أكتوبر

8- الخميس 21 أكتوبر «حال ترحيل إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف من الإثنين 18 أكتوبر»

9- الجمعة 22 أكتوبر

10- السبت 23 أكتوبر

11- الجمعة 29 أكتوبر

12- السبت 30 أكتوبر

قانون الخدمة المدنية

وينص قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية الأخرى، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم العمل بالقطاع الخاص، على منح العاملين إجازات رسمية بأجر كامل، بسبب مناسبات دينية ووطنية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

كما أجاز القانون أيضا لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل لديه، يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل وجود العاملين في هذا اليوم، مقابل أن يتم منح هؤلاء العاملين مثلي الأجر عن هذا اليوم، وفقا للمرتب الأساسي الذين يحصلون عليه كراتب شهري.