غرة شهر ربيع الأول.. الإفتاء: عدم ثبوت الهلال والخميس المتمم لصفر

أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن غرة شهر ربيع الأول هو بعد غد الجمعة، وأوضحت الدار أنها استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

غرة شهر ربيع الأول

وبخصوص غرة شهر ربيع الأول، قالت دار الإفتاء في بيان استطلاعها للشهر: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

الجمعة غرة شهر ربيع الأول

وواصلت الدار حديثها عن غرة شهر ربيع الأول قائلة: على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وبعد أن استعرضت دار الإفتاء غرة شهر ربيع الأول الجمعة وأن غدا المتمم لشهر صفر قاغلت الدار إنها تتقدم « بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».

إجازة المولد النبوي الشريف

وبناء على استطلاع دار الإفتاء الذي تبين منه أن غرة شهر ربيع الأول هو الجمعة وليس الخميس بحسب ما ذهبت الحسابات الفلكية فإن ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف التي توافق 12 ربيع الأول ستحل يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري وليس الإثنين بحسب الحسابات الفلكية التي قالت إن غرة ربيع الأول ستكون الخميس، لكن في كل الأحوال فهناك احتمال كبير بصدور قرار حكومي بترحيل موعد إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.