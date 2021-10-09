مشاركون في معرض «الحرف اليدوية»: فرصة لترويج منتجاتنا

يرى بعض المشاركين في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية أن المعرض وسيلة للحفاظ على تراثنا وفرصة لترويج المنتجات عبر فتح أسواق تصديرية، كما يعد فرصة ذهبية لعرض منتجات الغارمين على جمهور المعرض من الأسر المصرية.

قال الشاب الأسواني جمال محمد، أحد العارضينلـ«الوطن»، إن معرض تراثنا يعد فرصة له ولغيره من صناعيي الحرف اليدوية،؛ للترويج لمنتجاتهم، وتحقيق مردود جيد من تلك المصنوعات، بجانب فتح أسواق تصديرية، مضيفًا أنه أراد أن يحافظ على تراثه النوبي من الاندثار والضياع، وذلك من خلال المصنوعات اليدوية التي يقوم بصناعتها وتحمل الطابع النوبي.

وتابع أنه يتعامل في قريته مع العديد من ربات البيوت في صناعة تلك الحرف اليدوية للمساهمة في زيادة دخل تلك الأسر، لافتًا إلى أنه بعد مشاركته في المعرض العام الماضي استطاع أن يزيد من عدد العاملين معه بعد أن لاقت منتجاته رواجًا وإقبالًا كبيرًا.

من جهتها ذكرت، سهير عوض، رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن المعرض بمثابة فرصة ذهبية لعرض منتجات الغارمين على جمهور المعرض من الأسر المصرية وضيوفه.

وأوضحت لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من المشاركة هو إتاحة فرصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، ومنهم الغارمين وأسرهم؛ لتوفير دخل ثابت يحميهم من العودة إلى دائرة الغرم، بما يحد من ظاهرة الغارمين تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية وذلك من خلال برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير.

وتقام النسخة الثانية من معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بأرض المعارض الدولية، بمشاركة نخبة من المبدعين والحرفيين من المشروعات المصرية المشهورة بإنتاجها اليدوي والفني الفريد وإبداعات لكبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين من مختلف محافظات الجمهورية.

ويتيح المعرض مختلف المنتجات التراثية المتميزة ومنها «الموبيليا، الديكورات، التحف، الانتيكات، وحدات الإضاءة النحاسية والخشبية، السجاد اليدوي الحرير، الصوف، الكليم، المشغولات اليدوية المتنوعة، منتجات الزجاج المعشق، المنتجات الجلدية، الفخار، الخزف، الرخام، اللوحات، الاكسسوار الحريمي، المفروشات، منتجات التطريز على القماش ومستحضرات تجميل طبيعية».