تفاصيل افتتاح السيسي لمعرض تراثنا للحرف اليدوية (فيديو)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء.

1500 عارض محلي في «تراثنا»

يُشارك في المعرض هذا العام، 1500 عارض محلي، إضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

أبرز المشاركين في معرض «تراثنا»

ومن بين المشاركين في معرض «تراثنا» الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - بنك القاهرة (الشريك الاستراتيجي للمعرض) و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي، من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة، إضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والإكسسوارات والحلي.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من الرابعة عصر اليوم السبت، حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد الأحد، حتى 15 أكتوبر الجاري اعتبارًا من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ10 مساءً.