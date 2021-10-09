10 معلومات عن معرض «تراثنا» الذي افتتحه الرئيس اليوم

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهوية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، وجاءت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، لتعكس اهتمام الدولة بإحياء هذه الفنون التراثية، وتشجع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث الفريد.

معرض «تراثنا»

1ـ المعرض يتيح الفرصة للحرفيين استعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا.

2ـ يفتح المعرض أسواق تصديرية للمشغولات الفريدة في كل بقاع العالم.

3ـ قدّم جولة إبداعية واستثنائية لأصحاب الذوق الرفيع لاقتناء ما يناسبهم من قطع فنية ومشغولات تراثية بأسعار تنافسية.

4ـ يعد أكبر ملتقى للمبدعين والفنانين والحرفيين، الذين يجمعهم معرض تراثنا.

5ـ معرض تراثنا أكبر حدث سنوي يتم تنظيمه في مصر، يتجمّع به الحرفيين والمهرة المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية.

6ـ يأتي المبدعون والفنانون والحرفيون من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري.

7ـ يتم عرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق، من إكسسوار وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات لـ28 فنا وحرفة متنوعة.

8ـ زوار المعرض من الجمهور يُمكنهم خوض تجربة ثرية ومميزة في المركز الدولي للمعارض بالتجمع.

9ـ دخول المعرض مجانا للزوار، و من يريد خوض التجربة.

10ـ معرض «تراثنا» يروج للحرف التراثية والفنية، ويشجع على تبادل الخبرات بين الحرفيين من ناحية، وأيضًا الشباب الراغب في تعلم الحرف اليدوية للبدء في مشروعاتهم الخاصة.

المعرض يقام لمدة خمسة أيام

من جانبه سوف يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2020.