السيسي يوجه بزيادة قيمة جائزة فائزة بأفضل مشروع بـ«تراثنا».. تعول 8 أطفال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة جائزة إحدى الفائزات بأفضل مشروعات معرض «تراثنا»، وذلك خلال تسليمه جوائز مالية لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية للقرى على مستوى الجمهورية، على هامش افتتاحه اليوم، فعاليات المعرض للحرف اليدوية، المُقام حتى 15 أكتوبر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

سيدتان وشاب يفوزون بجوائز أفضل مشروعات بـ«تراثنا»

وحصل المشروع الأول لسيدة من محافظة الفيوم، على جائزة قيمتها 50 ألف جنيه، فيما فازت سيدة من سوهاج بالجائزة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه، وقد وجه الرئيس السيسي بزيادة قيمة هذه الجائزة نظرًا لأن السيدة تعول 8 أطفال، في حين فاز بالجائزة الثالثة شاب من محافظة الغربية.

جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت أجنحة دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والسودان، المشاركة في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

السيسي يتبادل الحديث مع العارضين ويستمع لمشكلاتهم

وتبادل الرئيس السيسي، الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة بـمعرض تراثنا، والذي يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية والتراثية، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

وفد الإمارات: فرصة لعرض منتجات 100 عارض

وأعرب وفد العارضين الإماراتيين، عن شكره لإتاحة الفرصة لعرض منتجات 100 عارض إماراتي، فيما أوضح وفد العارضين السودانيين أنَّهم يشاركون في معرض «تراثنا» للعام الثاني على التوالي، في إطار الحرص على خلق شراكات مع الجمعيات المصرية، مشيرين إلى أنَّهم يعرضون في جناحهم الخاص بالمعرض، أجزاء من التراث السوداني والعطور والديكور والأزياء والحلي والجلود.

فيما تقدم وفد العارضين الأردنيين شكرهم وتقديرهم لاستضافة المنتجات التراثية اليدوية والطبيعية الأردنية، في معرض (تراثنا)، في إطار العلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

يُشارك في المعرض هذا العام، 1500 عارض محلي، إضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

ومن بين المشاركين في معرض «تراثنا» الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - بنك القاهرة (الشريك الاستراتيجي للمعرض) و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي، من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة، إضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والإكسسوارات والحلي.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من الرابعة عصر اليوم السبت، حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد الأحد، حتى 15 أكتوبر الجاري اعتبارًا من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ10 مساءً.