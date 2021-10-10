ما بين السينما الهندية والمصرية: النجوم الأكثر شرا على الشاشة الذهبية

استطاع عدد من الفنانين ببراعة شديدة، أن يحتفظوا بمساحة تمثيلية خاصة بهم في الأعمال، حتى أصبحت أسماؤهم بصمة مسجلة في نوع محدد من الدراما بالرغم من امتلاكهم لإمكانيات متنوعة، مثل محمود المليجي في أدوار الشر أو إسماعيل ياسين في الكوميديا، وهو نفس الأمر في السينما الهندية المليئة بعدد من الشخصيات شهيرة المرتبطة لدى الجمهور بأدوار معينة.

أشهر نجوم الشر بـ السينما الهندية والمصرية:

اشتهر النجم الكبير محمود المليجي، بالقيام بأدوار الشر، ومن كثرة إتقانه للدور اعتقد الجميع أنه بالفعل شرير، بالرغم أنه كان من أكثر النجوم الذين يتميزون بالطيبة على المستوى الشخصي، وفقا لما كان يقال من قبل زملائه بالوسط الفني.

كما اشتهر النجم الهندي أمريش بوري، بالسينما الهندية في أداء أدوار الشر، وقد عرف بالوطن العربي أيضا من خلال أفلامه مع أميتاب باتشان، ومن أشهر أفلامه لقاء الجبابرة «gangaa jamunaa saraswathi»، وفيلم «بادشاه» مع شاروخان، والعديد من الأفلام ويجهل البعض أنه من أطيب الشخصيات بالحياة الواقعية، وبالرغم من أدائه بعض الأدوار الإيجابية إلا أن أدوار الشر والتراجيدي هي العالقة بأذهان الجماهير، وقد رحل عن عالمنا أمريش بوري بعام 2005.

يذكر أن حفيده فاردهان بوري، انضم إلى عالم بوليوود بعام 2019، وكانت بدايته بـ فيلم «YehSaaliAashiqui».

عادل أدهم وشاكتي كابور تربعا على عرش الخبث الفني:

كما عرف الفنان عادل أدهم، أيضا بشخصية الشرير الملتوي، الذي يظهر بشخصية إيجابية ظاهريا بالعمل الفني وهو يحمل مشاعر خبيثة، وأيضا يعرف عن عادل أدهم الطيبة بالحياة الواقعية.

وعلى الصعيد الآخر برع النجم الهندي شاكتي كابور بهذه الشخصية، واستغل المخرج ملامح شاكتي كابور، ودفعه بالأدوار السلبية التي تبدو للمشاهد في البداية بأنه شخص جيد.

يذكر أن الفنان شاكتي كابور، فنان كوميدي من الطراز الأول، لكنه برع في أداء أدوار الشر، وتعد ابنة شاكتي كابور من أشهر نجوم بوليوود حاليا، وهي النجمة الشهيرة شرادها كابور.

رجل العصابات.. الذقن وأمجد خان مافيا السينما الهندية والمصرية:

ويعد توفيق الذقن، من أكثر النجوم القدماء الذين اتقنوا تقديم دور رجل العصابات باحترافية، وتميز بنظراته الثقابة وأدائه المميز ولزاماته الفنية.

كما برع النجم الهندي الشهير أمجد خان، الذي قدم الفيلم الشهير «الشعلة» مع النجم العالمي أميتاب باتشان، ويعد من أشهر الأفلام الهندية في الوطن العربي.