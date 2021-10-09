محافظ بورسعيد يشهد انطلاق قافلة طبية بمنطقة بحر البقر

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، القافلة الطبية، التي شكلتها هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لجميع التخصصات، بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الخيرية، التي كانت نقطة البدء، لإلقاء الضوء على تلك المناطق، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لتوقيع الكشف الطبي على سكان منطقة الجزر ببحر البقر جنوب بورسعيد، أو ما يسمى بـ«المثلت المعدوم» وصولاً للمناطق الأكثر احتياجا.

القافلة انطلقت بقيادة مدير الرعاية الصحية ببورسعيد

وانطلقت القافلة الطبية، بحضور محافظ بورسعيد، وبقيادة دكتور مصطفى شعبان، مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور الخيرية، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، دعما منهما لمنطقة الجزر ببحر البقر جنوب بورسعيد، وذلك لأنها تعد المناطق الأكثر احتياجا، حيث تضم عدد 2000 منزل والمنزل الواحد يحتوي على أسرتين أو اكثر، وهذة المنطقة تابعة إداريا إلى حي الجنوب ببورسعيد.

القافلة ضمت7 تخصصات طبية لمدة 3 أيام

وتكونت القافلة الطبية من 7 تخصصات طبية، تستمر على مدار 3 أيام تبدأ من اليوم السبت وحتى الإثنين، وتضم فريقا من أطباء الأطفال، وهم الدكتور شكري أحمد أحمد إبراهيم، والدكتورة إسراء محمد محمد عشري، والدكتورة دينا عبد الفتاح حسن فرج، وفريق من أطباء العظام، يضم الدكتور محمد جمال فودة، والدكتور محمد عبد اللطيف، والدكتور محمد حرب، ومن أطباء أمراض القلب، الدكتور محمد الدسوقي، وفريق من أطباء النساء يضم الدكتور محمود زكي، والدكتور كريم محمد عصفو، والدكتور محمد محسن عبد الجليل، والدكتور رامز محمد الجيار، ومن أطباء الرمد، الدكتور محمد زين، وفريق من أطباء الأسنان، يضم الدكتور حمد عصفور، والدكتور رائد التابعي، وفريق من طب الأسرة، يضم الدكتور عبد المنعم عبد الرحيم، والدكتور أحمد سمير.

دعم القافلة بأجهزة ومستلزمات طبية

وقد تم دعم القافلة بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، كما سيتم عمل التسجيلات اللازمة للمواطنين غير المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعمل التحويلات اللازمة للحالات التي تستلزم إجراءات تخصصية دقيقة.

وتم التنسيق من خلال إدارة التسويق وريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة هبة الحديدي، بالتعاون مع إدارات الهيئة من إدارة الرعاية الأولية، والدكتورة مروة حلاوة، وإدارة الرعاية الثنائية والثالثية وإدارة إرضاء المنتفعين.