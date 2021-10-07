استئصال ورم دموي من أذن مريضة لأول مرة ضمن التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة استئصال ورم دموي من الأذن، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد، لأول مرة داخل مستشفى السلام، أحد المستشفيات التسعة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

وذكرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان، اليوم الخميس، أن المريضة التي تبلغ من العمر 36 عامًا، كانت تعاني من طنين نابض وضعف في السمع؛ وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعاني من وجود ورم دموي خلف الطبلة، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها وعمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي على عظام الأذن، تبين انتشار الورم الدموي في الأذن الوسطى وعظام النتوء الحلمي خلف الأذن.

التشخيص المبكر لحالات التشوه

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى السلام هو أحد المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، والحاصل على إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويتميز بكونه مستشفى متعدد التخصصات الطبية، حيث يتوفر بداخله العديد من الخدمات المستحدثة لعلاج منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية، لعل أبرزها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

300 ألف حالة استفادت من خدمات التأمين الصحي

وأشار «السبكي»، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، منذ بداية عام 2021 حتى الآن، بلغ أكثر من 300 ألف خدمة طبية وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية، فبما يضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأطباء في كافة التخصصات الطبية بين صفوف الكوادر البشرية به، كما يُجرى بداخله كافة أنواع العمليات سواء العمليات المتقدمة أو التي تتطلب مهارة خاصة لإجرائها أو العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى.