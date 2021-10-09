من اليوم يمكنك تشغيل «تيك توك» على التليفزيون.. تعرف على الشروط

يعد تطبيق تيك توك TikTok من أكثر التطبيقات التي حازت أهمية بين المستخدمين للهواتف المحمولة، حيث استطاع التطبيق الصيني الشهير غزو العالم، لكي يصبح من أكثر التطبيقات تحميلًا على مستوى العالم.

وفي شكل جديد له، سيحتل تطبيق «تيك توك» TikTok مكانة أكثر لدى مستخدميه، حيث أصبح من الممكن الآن تشغيل التطبيق الشهير على أجهزة التليفزيون، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

متطلبات تشغيل «تيك توك» على تلفزيون

وأضافت الصحفية، أنه لتشغيل التطبيق على التليفزيون فكل ما تحتاجه هو تلفزيون LG حديث، وحساب شخصي لتطبيق تيك توك TikTok، لبدء مشاهدة جميع مقاطع الفيديو المفضلة لديك على الشاشة الكبيرة.

وأعلنت شركة LG، أن جميع إصداراتها لعامي 2020 و2021 ستحصل على التطبيق عبر تحديث البرامج الثابتة، حيث يجب التأكد من تثبيت نظام التشغيل webOS 5 أو إصدار أحدث على تلفزيون LG الخاص بك.

وإذا كنت تمتلك كل هذه الأشياء، فيجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى تطبيق «تيك توك» TikTok على التلفزيون الخاص بك من اليوم، حيث سيبدأ اليوم تشغيل التطبيق على شاشات التليفزيون، فقط عليك البحث عن تردد التطبيق، وقم بتثبيته ثم افتح التطبيق.

إمكانية الوصول للتطبيق على أجهزة قديمة

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كنت تمتلك تليفزيونًا أقدم بقليل، ستتوفر أيضًا الخدمة لأجهزة تلفزيون 2019 و FHD في الأشهر المقبلة.

إذا لم يكن TikTok هو الشيء المفضل لديك، فلا يزال بإمكان webOS من LG منحك إمكانية الوصول إلى الكثير من التطبيقات الممتعة الأخرى، حيث يتضمن ذلك الوصول إلى Disney+ وYouTube، وكلاهما مفيد إذا لم تتمكن من العثور على أي شيء جيد لمشاهدته على القنوات الرئيسية.

ولا يقتصر التوسع في TikTok على أجهزة تلفزيون LG، حيث تمكنت أجهزة Android TV الحديثة من الوصول إلى تطبيق مشاركة الفيديو لفترة من الوقت الآن.