من التيك توك إلى المحاكمة.. القصة الكاملة لـ«فتاة الهوهوز» بالإسكندرية

قرابة أسبوعين على النطق بالحكم من قبل المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، في محاكمة الفتاة الملقبة بـ«كائن الهوهوز»، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور مع عشيقها، والتي تقرر لها ذلك في جلسة 18 من الشهر الجاري، وذلك بعد تأجيل المحاكمة من قبل.

ويرصد «الوطن»، القصة الكاملة لفتاة «كائن الهوهوز» بالإسكندرية التي بدأت من أروقة التيك توك، وصولاً إلى ساحات المحاكم، والتي من الممكن أن تنتهي بها إلى زنزانة السجن.

بداية قصة فتاة الهوهوز

بدأت قصة فتاة كائن الهوهوز، في شهر يوليو الماضي، حين خرجت في عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد تطبيق «تيك توك»، تقدم محتوى وصفه البعض بأنه غير لائق، ما تبعه هجوم شديد عليها نتيجة الإيحاءات الجنسية والهجوم على المحجبات في كلامها.

تحرك أمني تجاه فتاة كائن الهوهوز

ذلك الهجوم الشديد عليها من المواطنين، تبعه تحرك من مباحث الآداب العامة، لضبط «ياسمين.ع» الشهيرة بـ «كائن الهوهوز»، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمي بالإسكندرية، حيث مثلت المتهمة أمام الجهات المختصة، وبدأوا في عرض 5 مقاطع فيديو لها تحتوي على إيحاءات جنسية، وعبارات خارجة من شأنها التحريض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة.

علاقة غير شرعية بين فتاة الهوهوز وصديقها

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن فتاة الهوهوز على علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأن دوره يتمثل في تصويرها وبث مقاطع الفيديو على منصة «تيك توك» لتحقيق أرباح مادية.

جرى المتهمة على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات وإيداعها في المؤسسة العقابية نظرا لصغر سنها.

تهم موجهة لفتاة «كائن الهوهوز» في المحكمة

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت حيال فتاة الهوهوز أن المتهمة «ياسمين.ع» المشهورة بـ فتاة تيك توك الشهيرة إعلاميًا بـ فتاة «كائن الهوهوز»، صورت عددا من المشاهد والفيديوهات خادشة للحياء العام، والتي تتضمن ألفاظًا جنسية صريحة من أجل جني أرباح من وراء تلك الفيديوهات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع فتاة «كائن الهوهوز»، أنها ليست كما أدعت على السويشال ميديا بأنها متزوجة من الشخص الذي يظهر معها، فهى مُطلَّقة وأم لطفلتين، وكانت تحاول استغلال المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي وتدَّعي أنها متزوجة من الشاب الذي يصوِّرها بالفيديو لنشرها على منصة «تيك توك»، في محاولة منها للحصول على أرباح مادية من تلك الفيديوهات التي تعتمد على الإثارة الجنسية، وكانت تتحدث بكلمات صريحة وإيماءات جنسية في أغلب الفيديوهات التي نشرتها على تطبيق «تيك توك».

فيديو كائن الهوهوز أوصلها إلى المحكمة

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن فتاة «كائن الهوهوز»، تربطها علاقة غير شرعية بصديقها الذي يدعى «أسامة»، والذي ظهر معها في الفيديوهات والمتهم معها في القضية، وأن العلاقة غير الشرعية استمرت بينهما عدة مرات حتى ألقت مباحث الآداب القبض عليهما.