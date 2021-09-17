تعرف على العقوبة المتوقعة لـ موكا حجازي فتاة «التيك توك»

جاءت موكا حجازي من دولة الجزائر للعيش مع والدتها في مدينة نصر، وبعدها نشبت مشادات كلامية كثيرة بينها وبين أمها التي كانت معترضة على طريقة لبسها، حتى تطور الأمر وتركت الفتاة البيت من أجل العيش مع إحدى صديقاتها في مدينة الشيخ زايد واتجهت إلى الرذيلة.

وألقي القبض على «فتاة التيك توك» موكا حجازي، بتهمة إنشاء حساب إلكتروني عبر «التيك توك» و «الانستجرام» و«اليوتيوب» لبث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

تقدم «الوطن» في تقريرها التالي العقوبة المتوقعة لفتاة «التيك توك» موكا حجازي كالآتي:

جرائم موكا حجازي

وجهت تهمة التحريض على الفسق والفجور لفتاة التيك توك موكا حجازي، من خلال نشر مقاطع فيديو منعدمة الأخلاق وتشكل خطرا على المجتمع وعلى شبابه.

عقوبة فتاة «التيك توك» موكا حجازي

تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن: «كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بجانب فرض غرامة مالية من 100 جنيه إلى 300 جنيه».

فيما تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة على: «أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص أو فجوره».

كما تنص المادة السابعة على: «يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها».

مواد القانون التي تجرم الفسق والفجور

وجاءت النصوص عامة من قبل المشرع بحيث تشمل كل صور التحريض على الفسق والفجور وحتى تسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء.

وبالتالي يعاقب على أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق، بما في ذلك القول ولو كان عرضًا ما دام هذا العرض جديًا في ظاهره وفيه ذاته ما يكفي للتأثير في المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة.