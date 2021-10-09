الصحة: ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا بعد أسبوع

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا تبدأ خلال أسبوع من الآن، وهناك توقعات بارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هناك توقعات بزيادة الإصابات، ولكن هذه الإصابات بسيطة ومتوسطة، ونحو 80 إلى 85% منها لا تحتاج لأكثر من العزل المنزلي، والزيادة في المنحنى الوبائي لا تتخطى 2%، ولكن أي زيادة تدعو لتوخي الحذر وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية».

ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وأكد المصدر أن التطعيمات بلقاح كورونا أصبحت جزءا أساسيا من الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة، لافتا إلى أن جميع اللقاحات آمنة وكلها أثبتت فعاليتها تجاه الفيروس ومتحوراته حتى الآن بما فيها متحور «دلتا بلس».

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا إلى 83%

وأضاف المصدر: «تقارير وزارة الصحة والسكان أشارت إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا إلى 83%، بعد إعلان الوزارة أمس، خروج 431 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262043 حتى اليوم».

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بشأن التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كافة الفئات المستحقة، وأكدت أن اللقاح لا يعطي المناعة الكاملة ولكن دوره تخفيف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وحذرت أي جهة تقوم بالترويج لأنها تقوم بتطعيم المواطنين، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والقانوينة تجاه تلك الجهات.