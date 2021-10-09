«الصحة» تكشف تفاصيل تطعيم طلاب الثانوية العامة والأزهرية بلقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم، تفاصيل تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح كورونا المستجد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة تستعد حاليا لتطعيم طلاب الصف الثالث الثانوي العام والأزهري فقط بلقاح كورونا، وهي الفئة العمرية من 16لـ18 عامًا، مشيرا إلى أن هذه الفئة يجوز لها الحصول على لقاح فايزر وفقا للتجارب السريرية.

لقاح فايزر لتطعيم الطلاب

وتابع المصدر، أن لقاح فايزر من اللقاحات التي حددتها وزارة الصحة المصرية للفئة العمرية من 12 لـ18 عامًا، مشيرا إلى أن هناك دول بالخارج طعمت به الأطفال والحوامل.

وأوضح المصدر، أن بديل لقاح فايزر للأطفال سينوفارم وفقا للتجاب السريرية التي أجريت عليه وأجازت تطعيم الأطفال به.

وعن موعد بدء التطعيم، أشار إلى أنه الشهر المقبل، مؤكدا أن جميع اللقاحات التي يتم استخدامها في مصر آمنة وفعالة، وهناك لقاحات رفضت مصر تطعيم المواطنين بها نظرا لوجود جدل عليها، لافتا أن هناك فريق بحثي في الوزارة متخصص للاطلاع الدائم على نتائج كافة اللقاحات التي يتم طرحها.

المنحى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.