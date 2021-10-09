خطوات تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية.. الإجابة على 14 سؤالا

جددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وأكدت الوزارة على أهمية الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وتتمثل خطوات تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية في الآتي:

خطوات تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية

- الدخول على موقع لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- إدخال البيانات المطلوبة من الرقم القومي والهاتف المحمول والاسم الرباعي

- إرسال الوزارة رسالة للتحقق على الهاتف المحمول

- استكمال باقي البيانات، والتي تتضمن تحميل التاريخ المرضي إن وجد، وكذلك إدخال المحافظة والمكان الراغب في التطعيم به

- وبعد ذلك يتم الموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا والإجابة على 14 سؤالا بشأن المعلومات المتوافرة عن اللقاح

- ترسل الوزارة بعد ذلك رسالة تسمى رسالة رقم التسجيل

موقع تسجيل لقاح كورونا

وفى سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا، وهي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرة إلى أن استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا يكون من خلال 126 مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، وأوضحت أن الشهادات مؤمنة ولا يمكن تزويرها لأنها لن يتم الجرعتين للقاح كورونا.

وأكدت الوزارة، أن لقاح كورونا لا يعطي مناعة تصل إلى 100%، ولكن يعمل على تخفيف أعراض فيروس كورونا ويجعلها بسيطة أو متوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وطالبت الوزارة من المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حال الحصول على اللقاح أيضا.