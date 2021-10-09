لماذا يتأخر وصول رسائل لقاح كورونا مصر لبعض المواطنين؟.. «الصحة» تجيب

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنَّه قد يتأخر وصول رسائل لقاح كورونا مصر لبعض المواطنين نظرًا للكثافة السكانية في المنطقة التي اختار المواطن أخذ اللقاح بها، إلى جانب وجود فئات مستحقة من مواطنين مصابين ببعض الأمراض المزمنة لهم الأحقية والأولوية في وصول الرسالة لهم بشكل مبكر، نظرًا لأنَّهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

أصحاب الأمراض المزمنة في مقدمة متلقي لقاح كورونا مصر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ منطقة كمحافظة القاهرة أو الإسكندرية تتسم بالكثافة السكانية العالية، لذا توحد بها قوائم انتظار عالية نظرًا لكثرة المواطنين المقبلين على التسجيل لأخذ لقاح كورونا، مطمئنًا المواطنين بشأن تأخر رسائل لقاح كورونا مصر «كل الرسائل هتوصل واللقاحات متوفرة في مصر، ونعمل على تنويع مصادر لقاحات كورونا ولا سيما لقاحات المسافرين».

لقاح كورونا مصر آمن وفعّال

وتابع المصدر، أنَّ وزارة الصحة خصصت مجموعة من مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية للمواطنين الذين تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية أو تلقوا الجرعة الأولى في محافظة، وهناك رغبة في أخذ الجرعة الثانية بمحافظة أخرى، مؤكّدًا أنَّ وزارة الصحة والسكان تعمل على تقديم كل التسهيلات للمواطنين للحصول على جرعتين لقاح كورونا.

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس، مؤكّدة أنَّها تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس خاصة مع الاستعداد لدخول ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.