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البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: مصر تعمل على الاستثمار في شبابها

كتب:

محمد متولي
05:10 م | السبت 09 أكتوبر 2021
مشاركة الشباب بالتأهيل والمشاركة

مشاركة الشباب بالتأهيل والمشاركة

قالت الصفحة الرسمية لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، في منشور جديد لها، إن الحكومة المصرية تعمل على الاستثمار في شبابها عبر التزامها بعدد من الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب بالأنشطة المختلفة، وجرت مشاركة المنشور مع الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

برنامج الأمم المتحدة: آليات الدولة تعتمد على مشاركة الشباب بالمؤتمرات والتدريب

وتابعت صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: «تعمل مصر على الاستثمار في شبابها، وتهدف الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتعزيز إشراك الشباب في عملية التنمية».

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