جائزة المستوطنات البشرية.. لوحة تكريم لـ مصر من الأمم المتحدة عالميا

تكريم جديد حظت به مصر أمام العالم بعد ما أعلنت احتفاليات الأمم المتحدة حصول وزارة الإسكان على جائزة المستوطنات البشرية، في مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

تاريخ الجائزة

وأطلقت هذه الجائزة في عام 1989 لتشجيع الدول، والحكومات والمنظمات على الاشتراك في تطوير الإسكان وتسليط الضوء على مأساة المشردين، وتوفير القيادة لإعادة الإعمار بعد فترات النزاعات والحروب، لتحسين المستوطنات البشرية ونوعية الحياة الحضرية.

وتعتبر الجائزة حاليًا أكثر جوائز المستوطنات البشرية مكانة في العالم وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة، ومن أهدافها الاعتراف بالمبادرات التي تساهم فيها الدول في شتى المجالات مثل توفير المأوى وإبراز المِحَن التي يعاني منها المشردون، ودور القيادات في عملية إعادة البناء بعد الحروب، وتحسين المستوطنات البشرية ومستوى الحياة المدنية وتطويرها.

شكل جائزة المستوطنات البشرية

والجائزة عبارة عن لوحة منقوش عليها اسم الفائز وإنجازاته، تقدم إلى الفائزين خلال الاحتفال باليوم العالمي لبرنامج المستوطنات البشرية في العاصمة الكاميرونية «ياوندى» مقرها، وتلقت مصر خطابًا من مكتب المدير التنفيذى للبرنامج التابع للأمم المتحدة، الذي أفاد بدوره إعلان فوز الهيئة بالجائزة، من خلال لجنة الاختيار للجائزة، بعد الإجماع على استحقاق حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «NUCA» على الجائزة لدورها الكبير في تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

«الجزار» يشكر العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وتوجه وزير الإسكان عاصم الجزار، بخالص الشكر العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن على ما يبذلونه من جهود غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، وتعتبر الهيئة هي ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، بعد أن طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا.

وأوضح الجزار، في بيان وزارة الإسكان عقب الفوز بالجائزة، أن الهيئة اهتمت بتوفير وسائل نقل جماعي لسكان المدن الجديدة، وقريبا سيتمتع السكان بخدمات المونوريل، والقطار الكهربائي، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحى على المدن الساحلية، وكذا مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتى على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.