ضحية جديدة لـ«تيك توك».. طفلة تنهي حياتها في بولاق الدكرور

أنهت طفلة حياتها بشنق نفسها داخل غرفتها بالمنزل، بعدما نهرتها والدتها بسبب بثها فيديوهات على تطبيق «تيك توك»، وسحبت هاتفها منها.

ودلت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتوفاة عاملة بمستشفى تأمين صحي بالمقطم، وتبلغ من العمر 16 عامًا.

وبمناقشة والدتها، أقرت بأن ابنتها أنهت حياتها بسبب نهرها على بث مقاطع «تيك توك» وسحب الهاتف منها، وأكدت أنها أنهت حياتها شنقًا.