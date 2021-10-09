رئيس التحرير

محمود مسلم

ضحية جديدة لـ«تيك توك».. طفلة تنهي حياتها في بولاق الدكرور

كتب:

جيهان عبد العزيز
05:51 م | السبت 09 أكتوبر 2021
فتاة تنهى حياتها _ ارشيفية

فتاة تنهى حياتها _ ارشيفية

أنهت طفلة حياتها بشنق نفسها داخل غرفتها بالمنزل، بعدما نهرتها والدتها بسبب بثها فيديوهات على تطبيق «تيك توك»، وسحبت هاتفها منها.

ودلت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتوفاة عاملة بمستشفى تأمين صحي بالمقطم، وتبلغ من العمر 16 عامًا.

وبمناقشة والدتها، أقرت بأن ابنتها أنهت حياتها بسبب نهرها على بث مقاطع «تيك توك» وسحب الهاتف منها، وأكدت أنها أنهت حياتها شنقًا.

اقرأ المزيد:

فتاة تنهي حياتها بـ«قرص الموت» في الغربية لمرورها بأزمة نفسية

رقصة في خطوبة فتاة تنهي حياتها.. "أبوها زعّق لها"

علشان متحسش بالوحدة.. بريطانية تنهي حياتها بعد تساقط شعرها ونفوق كلبها

"نورا" 18 عاما تنهي حياتها في ظروف غامضة بسوهاج.. شنقت نفسها

سيدة تنهي حياتها وابنتها في البحيرة ليلة العيد: رفض زوجها الصلح