فتاة تنهي حياتها بـ«قرص الموت» في الغربية لمرورها بأزمة نفسية

أنهت فتاة في العقد الثاني من عمرها، بقرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، حياتها، بتناولها حبة حفظ الغلال، وذلك لمرورها بأزمة نفسية، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

أمن الغربية يتلقى إخطارًا بالواقعة

البداية بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول «ا . ع، 18 عامًا» مقيمة بقرية الدلجمون التابعة لدائرة المركز، في حالة إعياء شديدة، وتبين أنها تناولت حبة حفظ الغلال السامة وتسمى بـ«قرص الموت»، وحاول الأطباء إجراء إسعافات أولية في محاولة منهم لإنقاذ حياتها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

أزمة نفسية وراء إنهاء فتاة لحياتها

تبين من التحريات التي قامت بها وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الفتاة تناولت حبة حفظ الغلال، وذلك لمرورها بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

ضبط صاحب مكتب مقاولات ينصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من 5 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية يفيد بقيام صاحب مكتب مقاولات مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المقاولات والإنشاءات مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على أموال الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

على الفور تم تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة واستهدف وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.