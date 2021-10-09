تعرف على تفاصيل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن وثيقة تأمين المسؤولية المهنية باعتباره نوعا من التأمين مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة أو الأعمال المهنية أو الخبرة للآخرين، يُعرف أيضًا باسم تأمين التعويض المهني أو التأمين ضد الأخطاء والسهو.

وتتضمن الوثيقة مسؤولية مهن مثل المحامين والأطباء والممارسين الطبيين والمحاسبين والاستشاريين الإداريين ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومنهم سماسرة وسطاء التأمين.

وأصبحت العديد من الشركات في مجالات متنوعة تطلب الحصول على تأمين المسؤولية المهنية لحماية نفسها من المطالبات الناشئة عن الأخطاء المهنية مثل: وكالات الدعاية والإعلان، الاستشارات، وكالات التصميم، وكالات العلاقات العامة، كما أن هذه التغطية تناسب الأفراد الذين يقدمون مشورة فنية مثلهم مثل الشركات والمؤسسات المهنية.

مفهوم المسؤولية المهنية

يعتبر تأمين المسؤوليات أحد أهم فروع التأمينات العامة بل هو أحد فرعيه الأساسيين (الممتلكات والمسؤوليات) تقوم فكرة المسؤولية على الضرر، وبالتالي يمكن تلخيص مفهوم المسؤولية في 3 عناصر على ما هو مبين بالشكل (1) وهي (1) الخطأ (2) الضرر (3) العلاقة السببية بينهما ويتمثل الخطأ في عدم تنفيذ الشخص لالتزامه أو تنفيذه بشكل غير صحيح.

أنواع المسؤولية

وللحديث عن أنواع المسؤولية، يجب طرح سؤال مهم وهو ما هو مصدر الالتزام؟ وفي صدد الإجابة على هذا السؤال يمكن تقسيم المسؤولية المدنية بالتفصيل للاحق والموضح بالشكل رقم (2)

عقد: فتكون المسؤولية عقدية ناشئة من الاخلال بالعقد (خطأ عقدي).

قانون: فتكون المسؤولية تقصيرية ناشئة من الاخلال بواجب قانوني.

وعندما تكتمل أركان المسؤولية المدنية يكون هناك جزاء يتمثل في تعويض المسؤول للمضرور عن الأضرار التي أصابته نتيجة الإخلال بالتزامه.

التغطية التأمينية

يغطي تأمين المسؤولية المهنية المسؤولية القانونية بسبب الخسارة المالية التي يتكبدها العميل نتيجة الإخلال بواجباته المهنية بسبب تقديم مشورة وخدمات خاطئة أو غير كافية من قبل شركة أو فرد، كما أنه من الممكن رفع دعاوى التعويض ضد الشركة أو الفرد عن الأخطاء المهنية حتى لو كانت الخدمة أو المشورة تقدم مجانًا.

وتغطي وثائق تأمين المسؤولية المهنية التكاليف والمصروفات المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له والأضرار التي تصيب الطرف الآخر المؤمن عليه، بالإضافة إلى جميع أشكال المسؤولية المدنية المذكورة في وثيقة التأمين.