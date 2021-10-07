إشادات بـ أحمد بدير في حكاية بدون ضمان: يستحق الأوسكار

نال الفنان أحمد بدير إشادات عديدة من رواد السوشيال ميديا، بعد مشهد بكائه وتعاطفه مع ابنته التي تجسد بدورها هنادي مهنا، والتي عانت من تدخل أم زوجها وأخته في حياتها، ضمن أحداث حكاية بدون ضمان.

مشهد أوسكار

وجاءت التعليقات كالتالي: «مشهد أوسكار رجفة في الصوت خطفة القلب على وجع الضنى بكاء بحرقة الأب الملكوم عظمة على عظمة على عظمة للأستاذ الكبير جدا بدير».

وعلق آخر: «بجد مشهد صعب قد ايه الأب سند وظهر لابنه بعد ربنا مشهد رائع جدا»، وقال ثالث: «مشهد رائع جدا.. صحيح ما في بعد الأب ربنا يحفظه»، ورابع: «المشهد دا قتلني حرفيا مشهد صعب ودموع الأب دي صعبة أوي الله يرحمك يا بابا».

كما جاء من بين التعليقات أيضا: «بجد مسلسل تحفه والجزء ده بالذات أحلى جزء فيهم، وفعلا ربنا ما يوجع قلب أب أو أم على كسرة قلب بنتهم ضمن أحداث حكاية بدون ضمان»، وأضاف آخر: «قطع قلبي والله قد ايه حبيت تأثره بيها وإنه كسرتها تعباه».

مواعيد عرض حكاية «بدون ضمان»

تعرض حكاية «بدون ضمان»، من مسلسل «إلا أنا»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة «دي أم سي»، لتكون الإعادة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، فيما يعرض المسلسل على شاشة «دي أم سي» دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرا.

قصة حكاية «بدون ضمان»

وتدور حكاية «بدون ضمان»، مسلسل «إلا أنا»، حول علاقة الأم بابنها وتدخلها في حياته حتى بعد زواجه، وعدم احترام خصوصية زوجة الابن، ومضايقتها باستمرار من قبل الأم وأخت الزوج

حكاية «بدون ضمان»، بطولة مثل هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى محمد عثمان، وهاجر أحمد وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.