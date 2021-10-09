السعودية تمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الحرمين من الغد

تبدأ السلطات السعودية بدءا من غد الأحد، تطبيق إجراءات جديدة بشأن دخول الحرمين الشريفين والصلاة فيهما وأداء العمرة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيتم منع غير المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد من دخول الحرمين الشريفين والصلاة فيهما، منوهة بأنه لن يتم منح تصريح العمرة أيضا لغير المحصنين ضد كورونا، فضلا عن الحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسبما يظهره تطبيق «توكلنا».

منع غير المحصنين ضد كورونا من دخول الحرمين الشريفين

ونوهت وزارة الحج والعمرة السعودية بأنه سيتم تطبيق القرارات الجديدة بدءا من الساعة السادسة من صباح غد الأحد.

وأضافت أنه سيتم السماح للحاصلين على جرعتين من اللقاح المعتمد في المملكة العربية السعودية بالدخول للحرمين الشريفين والصلاة فيهما، كما سيتم منح الراغبين في أداء العمرة من المحصنين التصاريح اللازمة.

منح الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا تصاريح أداء العمرة

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن الراغبين في أداء العمرة والذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة في الحرمين الشريفين ولم يحصلوا سوى على الجرعة واحدة من لقاح كورونا، عليهم المسارعة في الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح قبل 48 ساعة من موعد التصريح حتى لا يتم إلغاؤه، علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وتابعت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الإجراءات الجديدة تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين وزائري في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمواجهة إصابات فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بوباء كورونا تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة بالمملكة ذلك بحسب تطورات الأوضاع في المملكة العربية السعودية.