جامعة الأزهر تعلن أسماء المقبولين في المدن الجامعية «بنين» من 9 كليات

أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، الانتهاء من مراجعة أسماء طلاب كليات «الطب البشري- طب الأسنان- الهندسة الزراعية - الهندسة- الإعلام - اللغات والترجمة - التجارة - اللغة العربية - أصول الدين»، الذين سيجري تسكينهم بالمدن الجامعية «بنين»، وإتاحتها عبر موقع الجامعة.

وضع جدول زمني للتسكين

ولفت المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إلى أنه جرى وضع جدول زمني للتسكين يبدأ من غد الأحد، بتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز فرق نهائية، ويوم الاثنين يجري تسكين ممتاز فرق النقل، والطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًّا فرق نهائية، تقرر تسكينهم يوم الثلاثاء، والحاصلين على تقدير جيد جدًّا فرق النقل تقرر تسكينهم يوم الأربعاء.

وسيجري تسكين المتخلفين من المراحل السابقة يوم الخميس، وجار نشر باقي كليات البنين والبنات تباعا. رابط نتيجة تنسيق المدينة الجامعية بالقاهرة

انطلاق الدراسة في الأزهر

وانطلقت الدراسة في بعض المعاهد الأزهرية اليوم السبت، فيما تبدأ في المعاهد والكليات الأزهرية الأخرى في القاهرة والمحافظات غدا الأحد.

وبحسب خطة العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر، التي حصل «الوطن» على نسخة منها، تبدأ إجازة منتصف العام في 5 فبراير 2022، ولمدة اسبوعين فقط، على أن تنتهي في 17 من الشهر ذاته.

خطة العام الدراسي بالأزهر

وتشمل خطة العام الدراسي الجديد في الأزهر، بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، حتى يوم 5 مايو 2022، وتجرى امتحانات النقل والشهادتين الخاصة بالفصل الدراسي الثاني يوم 7 مايو 2022، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف ومراحل النقل يوم 16 يوليو المقبل.

أما امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث، فمن المقرر أن تبدأ يوم 2 يوليو 2022 للدور الأول، و27 أغسطس للدور الثاني، وفقا لخطة العام الدراسي الجديد في الأزهر.