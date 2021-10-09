رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات البنات ويوزع هدايا على الطالبات: إياكن والشائعات

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، كليات الفتيات؛ للاطمئنان على الطالبات في اليوم الأول، لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م، وذلك فور عودته من العاصمة الإيطالية، روما مصاحبًا للأمام الأكبر شيخ الأزهر.

تفقد كلية الدراسات الإسلامية

وشملت الجولة تفقد كليات: التجارة، والعلوم، والدراسات الإنسانية للبنات، واختتمت الزيارة بتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وتضمنت الجولة مشاركة رئيس الجامعة ونائب فرع البنات في الاحتفال الذي نظمته طالبات الكشافة ببدء العام الدراسي، واستقبال الطالبات الجدد؛ حيث رُفع علم جمهورية مصر العربية، وردد النشيد الوطني.

وبعد ذلك، ألقى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، كلمة، قدم خلالها التهنئة للطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، كما قدم التهنئة بحلول الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إضافة إلى التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصرنا الغالية بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام.

تلقي لقاح فيروس كورونا

وحث رئيس الجامعة الطالبات، بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة، خصصت عددًا من النقاط للتطعيم؛ تيسيرًا على الطالبات.

وقام رئيس الجامعة بجولة سائرًا على الأقدام داخل الحرم الجامعي لفرع البنات، وقام بتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهن، وحذرهن رئيس الجامعة من الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لإثارة البلبلة، والنيل من استقرار الوطن، مطالبًا الجميع بالجد والاجتهاد مع بدء العام الدراسي الجديد.

الإنشاد الديني

واستمع رئيس جامعة الأزهر، لإبداع طالبات فرع البنات في الإنشاد الديني، وأثنى على جهودهن، ووعد بتقديم الدعم لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية والاجتماعية والرياضة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كليات فرع البنات نحو التعريف بالكليات للطالبات الجدد، إضافة إلى شرح وافٍ حول التخصصات بكل كلية، والتعريف بالكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.