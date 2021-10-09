رئيس جامعة الأزهر عن أزمة السكن الجامعي: بعض الطلبة سماسرة (فيديو)

شن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، هجومًا على بعض المنتقدين لجامعة الأزهر لاسيما في ملف التسكين، مؤكّدًا أنَّ «الطلبة هم من يتسببون في تعطيل العمل وفي نفس الوقت يطالبون بمدّ الإجراءات في بعض الملفات كالتسكين في المدينة الجامعية لجامعة الأزهر».

رئيس جامعة الأزهر

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، في فيديو بث مباشر بثته وحدة الاتصال التابعة لكلية الإعلام جامعة الأزهر، في أثناء تفقده للكلية اليوم في أول يوم دراسي، أنَّه ترأس اجتماعًا طارئا اليوم، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالمدن الجامعية، كاشفًا النقاب عن أنَّ هناك قرارات مهمة ستصدر في هذا الشأن خلال ساعات.

المدن الجامعية

وقال المحرصاوي: «لا نتعامل مع أبنائنا الطلاب من خلال رئيس ومرؤوس ولكن من خلال أب مع أبنائه، نحن من أكثر الناس حرصًا على مصلحة الطلاب، ويحزنني كثيرًا ما ينشر من إساءات فمن يقولون ذلك لا يعلمون».

وردّ رئيس جامعة الأزهر على بعض المنتقدين للجامعة من الطلاب، قائلًا إنَّ «الطلبة هما اللي بيعطلونا في كل حاجة، الطالب لا يلتزم بالمطلوب في تسكين المدن، كما اتهم طلابًا بأنَّه يقومون بعملية سمسرة في حق زملائهم للسكن في المدينة الجامعية».

وأضاف المحرصاوي: «نريد أن ننشر الثقافة والوعي وأفضل ناس تنشر الثقافة والوعي هي كلية الإعلام، أريد إعلامًا يظهر حقيقة الصورة والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي».

وفيما يتعلق بموضوع الاستغناء عن الكتاب الورقي كوسيلة احترازية والاستعاضة بالكتاب الإلكتروني وهو الكتاب التفاعلي مع شرح وتعليقات، أوضح المحرصاوي، أنَّ جامعة الازهر في طريقها للاتفاق مع شركة كبيرة في هذا الشأن، لمسايرة العصر.

وواصل: «نريد تنظم فرق عمل للتوعية والرد على الإساءات، هناك إساءات على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون لدينا فرق عمل تدافع عن الجامعة لتحسين الصورة لدى الآخرين».