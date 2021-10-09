إدانات عربية للهجوم الحوثي على مطار الملك عبد الله بجازان.. جريمة حرب

أدانت دول العربية الهجمات الحوثية على مطار الملك عبد الله بجازان في المملكة العربية السعودية، الذي أسفر عن إصابة 10 من المسافرين والعاملين بالمطار، وإلحاق أضرارًا ماديًا بهم، إذ أكدت المملكة العربية السعودية أن استهداف ميليشيات الحوثي للبنية التحتية المدنية، وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

وأدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بشدة الهجوم الإرهابي على مطار الملك عبد الله بجازان بالسعودية، قائلا: «إن استمرار تهديد سلامة المدنيين والمسافرين والمرافق المدنية تصعيدًا خطيرًا يرقى إلى جريمة حرب».

مصر تدين الهجوم الحوثي على مطار الملك عبد الله بجازان: تصعيد خطير

وأدانت مصر، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء تصعيد خطير وتهديد لأمن واستقرار الشقيقة السعودية

الكويت: الهجوم على مطار الملك عبد الله انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، إن استمرار الممارسات العدوانية للحوثيين، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

فيما أدانت السفارة الأمريكية لدى السعودية، اليوم السبت، الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار الملك عبد الله بجازان أمس، مؤكدة أنه مع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام.

السعودية لمجلس الأمن: تهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة

وأكدت المملكة العربية السعودية أن استهداف ميليشيات الحوثي للبنية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن حركة الطيران، عادت صباح اليوم السبت إلى طبيعتها في مطار الملك عبد الله بجازان جنوب السعودية.

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