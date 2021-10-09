مصر تدين استهداف الحوثيين مطار الملك عبدالله وتؤكد تضامنها مع السعودية

أدانت مصر، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبدالله أمس، بطائرتين مُسيرتين دون طيار، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين فضلاً عما خلفه من بعض الخسائر المادية.

تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء تصعيد خطير

وأكّدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أنَّ تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

استهداف المطار انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني

وأعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكّد الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.