«التعليم»: إرسال 27 قيادة من الوزارة لمتابعة المدارس بالمحافظات

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة شددت على الالتزام المحكم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كافة المدارس، لافتا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أوفد 27 قيادة من قيادات الوزارة لكافة المحافظات المصرية، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، «عايزين يشوفوا بعنيهم، والمتابعة الدورية دي هتحصل كل شهر».

«التعليم»: ضم 27 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة.. والدراسة تبدأ غدا

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، يوجد 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بخلاف الـ2600 مدرسة فنية سيلتحق بها ما يقارب الـ4300 طالب جدد، وسيبدأ الدراسة فيها غدا، قائلا: «سننتهي من تحديث كل المناهج في سبتمبر 2024، ودربنا نص عدد معلمي التعليم الفني على منهجية الجدارات وكيفية التدريس، والتقييم للطالب بواقع 60 ألف مدرس».

محافظ الفيوم: تخطينا حاجز الـ98% من تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية

من جانبه، قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هناك تنسيق كامل بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم في المحافظة، من أجل تطعيم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات قبيل دخول العام الدراسي الحالي، مضيفا: «تخطينا حاجز الـ98% من أعضاء المنظومة التعليمية».

أحمد الأنصاري: تنسيق كامل بين المحافظة والإدارة التعليمية

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن الوحدات المحلية كانت مكلفة بتنظيف محيط كافة المدارس على مستوى المحافظة من أجل بداية العام الدارسي، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة والإدارة التعليمية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، «فيه عدد من مدارس حياة كريمة دخل الخدمة، وده قلل من الكثافات الموجودة، وحقق فرصة للإدارات التعليمية بأن يعملوا مناورة بأعداد الطلبة والطالبات بالفصول».