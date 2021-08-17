وزارة التعليم تُعلن نسب نجاح وأوائل الثانوية العامة 2021 (تفاصيل)

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي اليوم عن نسب نجاح وأوائل الثانوية العامة 2021، وقدم شوقي شرحا لكل ما يتعلق بنتائج الثانوية العامة والمقارنة بين الشعب المختلف سواء العلمي رياضة أو العلمي علوم أو الأدبي، ودرجات الأوائل في كل شعبة.

وقدم طارق شوقي مقارنة بين النسبة المئوية للنجاح في امتحانات الثانوية العامة 2021 في العام الحالي والأعوام الماضية، وجائت على النحو التالي:

- نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم 76% مقابل 82% في العام الماضي.

- نسبة النجاح في الشعبة العلمية رياضيات 76% مقابل %85 في العام الماضي.

- جملة الشعبة العلمية 76% مقابل 83% في العام الماضي.

- جملة الشعبة الأدبية 70% مقابل 87% في العام الماضي.

فيما جاءت نسبة النجاح العامة في نتائج الثانوية العامة 2021: 74% مقابل 81% في العام الماضي.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2021

وبمقارنة نسبة النجاح في الأعوام السابقة، حسبما أعلنه الدكتور طارق شوقي، فقد جاءت النتائج التي أعلنها طارق شوقي كالآتي:2016، 2017.. جاءت النسبة النجاح 72%

2017 - 2018.. جاءت نسبة النجاح 74%

2018 - 2019.. جاءت نسبة النجاح 78%

2019 - 2020 جاءت نسبة النجاح 81%

2020 - 2021 جاءت نسبة النجاح 74%

أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمي علوم

وبشأن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم، فقد حصلت فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوي أحمد، الأولى على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، على مجموع 404 درجات بمدرسة بلقاس الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية.

- إيمان سعيد يونس عبدالرحيم علي، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات، من مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.

- ضحى رفاعي محمد علي، الحاصلة على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم بمجموع درجات 403 بمدرسة سوهاج الثانوية بنات بمحافظة سوهاج.

- عبدالرحمن خالد يوسف الزهري، الحاصل على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم بمجموع درجات 403 بمدرسة فصول الدعوة الإسلامية الثانوية بنين.

- مصطفى حسين محمد أحمد، الحاصل على المركز الثاني شعبة علمي علوم بمجموع درجات 403، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين.

- أحمد طارق عبدالظاهر قرقور محمود، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسي.

- آية محمود على سليمان حمودة، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة الشهيد هشام بركات بمحافظة كفر الشيخ.

- خديجة حماد شعبان عبدالجواد، الحاصلة على المركز الثالث، شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة جردو الثانوية بنات بمحافظة الفيوم.

- رحمة عبدالوهاب صالح عبدالوهاب، الحاصلة على المركز الثالث، شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة منيا القمح الثانوية بنات بمحافظة الشرقية.

- سحر عبداللطيف رضا عبدالبر، الحاصلة على المركز الثالث، شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربري الثانوية بنات.

- مايكل سمير صبحي توفيق، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم، بمجموع درجات 402، بمدرسة السلام الثانوية الخاصة للغات بمحافظة الغربية.

- محمد أمين فيصل اللقوه، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بمحافظة المنوفية.

- محمد مصطفى فخر الدين أحمد علم الدين، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402 بمدرسة نرمين إسماعيل 3 بمحافظة القاهرة.

- ياسمين وليد محمد النجار، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، من مدرسة محمد ربيع فلاح الثانوية بمحافظة الشرقية.