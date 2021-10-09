جامعة حلوان توجه رسالة للطلاب المستحقين للدعم: «نضع أبناءنا نصب أعيننا»

احتفلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة ببدء العام الجامعي الجديد 2022/2021، إذ استقبلت الجامعة عددًا من النواب الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورئيس اتحاد الطلاب علي السيد، بالإضافة إلى العديد من طلاب الجامعة.

رفع العلم المصري وأعلام الكليات في جامعة حلوان

بدأ الاحتفال برفع العلم المصري وأعلام الكليات، وعرض لتاريخ إنشاء كليات جامعة حلوان، واستقبل مسئولو الأسر بالجامعة الطلاب، وتعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركوا فيها خلال العام الدراسي.

ورحب الدكتور ممدوح مهدي بالطلاب الجدد والقدامى، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا جديدًا ودعاهم إلى ممارسة الأنشطة داخل الجامعة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والتسلح بالعلوم والمعارف لصقل مواهبهم وتنميتها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لتحقيق انتظام العملية التعليمية بصورة مستقرة مع بدء العام الجديد، في ظل خطة أعدتها الجامعة يجرى متابعة تنفيذها بدقة مع نشر الجداول الدراسية على المواقع المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي للكليات، لكي يتمكن الطلاب من متابعتها والانتظام في محاضراتهم.

تفاصيل الدعم المقدم من صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات

وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، أكد أن الجامعة تضع نصب أعينها مصلحة أبنائها الطلاب، وخاصة الراغبين في الحصول على الدعم عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة، علمًا بأنه جرى توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى صندوق التكافل، وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم.

خطط الجامعات للتعامل مع متغيرات أزمة كورونا

وأشار إلى أن خطة الجامعة للعام الجديد تضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة في ظل فيروس كورونا، التي تؤثر في حضور الطلاب إلى الجامعة، موضحًا أن إدارة الجامعة العديد وضعت العديد من الخطط للتعامل مع متغيرات أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، بداية من بوابات الدخول وصولاً إلى المدرجات والقاعات الدراسية، إلى جانب تقليل كثافة الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك بتناوب وتقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع تبعًا لطبيعة الدراسة بالكليات النظرية والعملية.

كما رحب بالطلاب الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهنأهم بحلول العام الجامعي الجديد، مؤكدًا تقديم الجامعة للعديد من الخدمات الإلكترونية لأبنائها، ووفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ستصبح المقررات الدراسية إلكترونية، هذا بالإضافة إلى الخدمات الطلابية الأخرى التي تقدم إليهم من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات، مشيرًا إلى قيام الجامعة بتطوير شامل ووضع خطة للأنشطة لكي تنتظم العملية التعليمية بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه لن يسمح للطالب بدخول الجامعة إلا بعد تلقي لقاح كورونا.

نائب رئيس جامعة حلوان: العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالطلاب

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تشكل وجدان الشباب المصري، وأن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالطلاب على كافة الأصعدة، موضحة أن الجامعة محلًا للتواصل الاجتماعى ومصدرًا للثقافة والعلوم.

هذا وتستقبل الجامعة طلابها اليوم في ظل اهتمام كبير بالحفاظ على سلامتهم من خلال التأكيد على تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لحماية الجميع من حدوث تداعيات جديدة لفيروس كورونا، إذ جرى تطعيم الطلاب الجدد أثناء إجراء الكشف الطبي لهم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.