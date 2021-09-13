قرارات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد.. أبرزها منع دخول الموبايلات

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن قرارات وزارة التعليم التي أصدرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن العام الدراسي الجديد 2021 في الكتاب الدوري 24، بمنع الموبايلات نهائياً في أثناء اليوم الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين وحظر التدخين، وضرورة حصول كل المعلمين والعاملين بالتعليم على لقاح كورونا، وتأكّيد حصول طلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس.

قرارات وزارة التعليم.. تطعيم طلاب الثانوية العامة باللقاح

وتضمنت قرارات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد، تكثيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في جميع المدارس، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول، وحظر استخدام أي مقررات دراسية غير المناهج الصادرة عن الوزارة، وضرورة تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير.

قرارات وزارة التعليم.. عدم تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور

كما شملت قرارات وزارة التعليم في الكتاب الدوري 24 بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، تخصيص مواعيد لزيارة أولياء الأمور للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم، وتأكيد عدم تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الأمور.

تفعيل تواصل المديريات والإدارات التعليمية مع رؤساء الأحياء، للحفاظ على نظافة المدارس ومتابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، بجانب متابعة تنفيذ غرس الأشجار للحفاظ على الشكل العام في المدارس.

قرارات وزارة التعليم.. تفعيل مجموعات التقوية لمكافحة الدروس الخصوصية

وأكّد الكتاب الدوري، الذي أصدَره وزير التعليم، أنَّه لضمان استمرار الطلاب في العملية التعليمية، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور التي ترهقهم هذه الظاهرة الفاسدة، والمُضرة بالمجتمع، تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، وتأكيد تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية.