انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق غدا بمشاركة 109 أحزاب

تنطلق غدا الأحد الانتخابات البرلمانية في العراق. وقال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن الانتخابات البرلمانية المقررة غدا الأحد، فرصة لبناء دولة قادة ومقتدرة، تصحح المسارات الخاطئة وتحقق العدالة».

بدوره، أكد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق استعداده لأي طارئ أمني بخطط مدروسة لإنجاح الانتخابات البرلمانية، المقررة غدا الأحد بدون خروقات أمنية.

أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها العراق منذ عام 2003

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية في العراق غدا، التي تعد أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها العراق منذ عام 2003، 3249 مرشحا و21 تحالفا و109 أحزاب، وجرى أمس تصويت العسكريين ونزلاء السجون والنازحين، فيما تنطلق الانتخابات في عموم البلاد غدا.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، في كلمة ألقاها اليوم السبت، قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق غدا، إن تأسيس عقد سياسي واجتماعي جديد لن يتحقق إلا بتشكيل مجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقة للعراقيين، دون وصاية أو تلاعب.

الرئيس العراقي: «المشاركة الواعية بالانتخابات نقطة تحول في مصيرنا»

وأكد أنه يجب أن تكون الانتخابات بيانا عراقيا للعالم، يُعبر عن إرادة الشعب الذي يؤكد إصراره لعودة العراق لدوره الإقليمي والمحوري، قائلا إن المشاركة الواعية في الانتخابات ستكون نقطة تحول في مصيرنا، وتقطع الطريق أمام المتربصين ومن يحاول التلاعب بمصيرنا، وفقا لشبكة «العربية».

فيما أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، إنه لن يسمح بممارسة ضغوط على الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية في العراق غدا، قائلا «نراهن على نجاح هذه الانتخابات ونزاهتها، ولن نسمح بممارسة الضغوط على الناخبين، لأن حرية الاختيار هي جوهر العملية الديمقراطية في العراق».

وزير الدفاع العراقي: لن نسمح بممارسة ضغوط على الناخبين

ونوه إلى أن أمن وسلامة الناخبين مسؤولية القوات الأمنية التي أثبتت قدرتها على ذلك في مناسبات كثيرة.