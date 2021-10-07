تنويه عاجل من «مصر للطيران» لعملائها المسافرين إلى العراق

قالت مصر للطيران، اليوم، إنه من المقرر غلق مطاري بغداد وأربيل؛ اعتبارا من التاسعة مساء 9 أكتوبر، وحتى السادسة صباح 11 من الشهر ذاته بتوقيت العراق.

وأهابت الشركة بعملائها الذين لديهم حجوزات على رحلات إلى بغداد وأربيل خلال هذه الفترة، ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 داخل مصر أو مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر حول العالم.

إغلاق المنافذ البرية والجوية العراقية لمدة يومين

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه اللجنة الأمنية العراقية العليا للانتخابات إغلاق المنافذ البرية والجوية العراقية لمدة يومين؛ لتأمين الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر الجاري.

وأكد المتحدث باسم اللجنة الأمنية، العميد غالب العطية، أنه تم إصدار توجيهات إلى اللجان الفرعية في كافة المحافظات، حيث سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية يومي 9 و10 أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».

الإغلاق لتأمين الحماية للعملية الانتخابية

وأوضح «العطية» أن هذه الإجراءات الاحترازية جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية، لافتًا كذلك إلى منع حركة الدراجات النارية داخل المدن، وإتاحة الحركة لبقية المركبات لتسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية.