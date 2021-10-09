تاكسي يقتحم «مسمط» ويصطدم بسيدة في البحيرة

اصطدمت سيارة أجرة «تاكسي» اليوم السبت، بسيدة بجوار محطة قطار دمنهور، جراء اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى اقتحام محل مأكولات وتهشيم محتوياته، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

السيدة مصابة بجروح متفاوتة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى سيدة مصابة بجروح متفاوتة، بأنحاء الجسم إثر اقتحام تاكسي لـ«مسمط» بجوار محطة قطار دمنهور، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضرا بالواقعة.

فحص مكان الواقعة حادث البحيرة

وبالانتقال والفحص تبين تهشم المحل بالكامل، وإصابة السيدة بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وكان قد لقي طالبتان مصرعهما وأصيبت أخري بجروح متفاوتة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث اصطدام بسيارة نقل بقرية البهي التابعة لمركز أيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجري حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، ونقلت الطالبة الأخري إلي المستشفي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة طالبتين إثر تعرضهما لحادث تصادم مع سيارة نقل اليوم، أثناء ذهابهما إلي المدرسة، كما أصيبت طالبة أخرى وجارٍ إسعافها في المستشفي.