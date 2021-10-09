جامعة عين شمس: نجحنا في تطعيم 90% من أعضاء هيئة التدريس والموظفين

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن كل العاملين في النظام التعليمي المصري قد اكتسبوا الكثير من الخبرات المتراكمة في كيفية مواجهة فيروس كورونا بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن الجامعة اتخذت قرارا بحضور الطلاب بنسبة 100% مع بداية العام الدراسي الحالي.

المتيني: لن يتم السماح بدخول الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس دون التطعيم ضد كورونا

وأضاف «المتيني»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الجامعة ستطهر كل المباني وصالات الدراسة والورش والمعامل يوميا قبيل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، مع التأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الجميع وارتداء الكمامات، «طلعنا قرار بأنه لن يتم السماح بدخول الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بدون الحصول على لقاح فيروس كورونا».

المتيني: الجامعة بها 14 ألف شخص من أعضاء هيئة التدريس و40 ألف موظف

ولفت إلى أن الجامعة بها 14 ألف شخص من أعضاء هيئة التدريس، و40 ألف موظف وموظفة، وتم البدء في تطعيمهم جميعا منذ شهر يونيو الماضي، ووصل ما جرى تطعيمه حتى اليوم لـ90% منهم، أما وبالنسبة للطلاب، فالجامعة من بين أعلى معدلات الطلاب كثافة على مستوى جامعات مصر، وبها ما يقارب الـ250 ألف طالب.

وأوضح أن الجامعة أنشأت 14 مكانا مخصصا للتطعيم بخلاف 3 أماكن بكل المستشفيات الخاصة بالجامعة، وحتى الآن تم تطعيم 68 ألف طالب، «مستهدفين خلال الأسبوعين أو الثلاثة اللي جايين أننا نوصل للمستهدف ونطعم كل الطلاب، وفي حال حدوث زيادة في أعداد مصابي كورونا بالجامعات سنلجأ للتعليم عن بعد واللي حصل فيه طفرة كبيرة الفترة اللي فاتت».

وأكد أن مستشفيات الجامعة تستقبل مليون ونصف مريض سنويا، ويتم إجراء عمليات جراحية للمترددين عليها بواقع 650 ألف حالة سنويا، كما خصصت المستشفيات 180 سريرا لمرضى فيروس كورونا، بخلاف تخصيص مستشفى لعزل المسنين.

وأشار إلى أن الجامعة حرصت على تطوير ما تقدمه من خدمات للمرضى على مستوى الجمهورية والدول الأفريقية أيضا، وذلك عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي مكَّنت الأطباء من إجراء عمليات دقيقة عبر الأجهزة الحديثة وهم في أماكنهم بالمناطق النائية وعدد من الدول الأفريقية، «خصصنا جزء من المستشفى للعمليات الافتراضية وتقديم العلاج بالمناطق النائية، وبنعمل عمليات تخص جلطات المخ والقسطرة المخية وبتدار عبر تلك الأجهزة».

وتابع: «جائحة فيروس كورونا سببت ذعرا لعدد من المواطنين المترددين على المستشفيات، وأصبح اللجوء للمستشفيات في العمليات الطارئة فقط، وهذا سبب قلة في عدد المترددين على كل المستشفيات المصرية وليست مستشفيات الجامعة وحدها».