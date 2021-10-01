تعرف على موعد تقديم الدراسات العليا بحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، موعد تقديم الدراسات العليا لكلية الحقوق جامعة عين شمس، وقالت الكلية في بيان لها: «سوف يبدأ التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2021-2022، يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021»، موضحة أنه جرى اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

شروط التقديم للدراسات العليا بحقوق جامعة عين شمس

وتقدم جامعة عين شمس، عددا من البرامج المميزة للطلاب في مرحلة الدراسات العليا بحقوق عين شمس، في درجات الماجستير والدكتوراه، وتمتاز البرامج التي تقدمها كليات جامعة عين شمس، بتفردها وندرتها والحاجة إليها في سوق العمل، إضافة إلى جمعها لعدة تخصصات في آن واحد، إلى جانب منح الطلاب الملتحقين بتلك البرامج شهادات مزدوجة من جامعة عين شمس وجامعات أجنبية مختلفة.

وتشمل شروط التقديم ما يلي:

- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.

- حصول الطلاب على 38 درجة في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير جيد (لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين).

- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعي 2020-2021.

الأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإنجليزية بالكلية

1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.

2- صورة استمارة خطاب الترشيح.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- (2) صورة شخصية.

5- صورة الرقم القومي.

6- رسوم فتح ملف 500 جنيه.

7- حافظة أوراق.

مدة الدراسة بدبلومات الدراسات العليا

ومدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا سنة واحدة يتفرغ الطالب خلالها لدراسته النظرية والعملية أو التدريبية التي يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام المختصة وذلك في المواعيد المقررة.