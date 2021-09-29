إنجاز عالمي جديد.. جامعة عين شمس في صدارة تصنيف qs stars (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إنجاز عالمي جديد.. جامعة عين شمس في صدارة تصنيف qs stars»، حيث حققت الجامعة إنجازا علميا جديدا، بحصولها على تصنيف 5 نجوم في هذا التقييم الخاص بالتصنيف الدولي للجامعات، لتكون بذلك جامعة عين شمس، الجامعة المصرية الوحيدة التي استطاعت الحصول على هذا التقييم كما أنها أول جامعة مصرية تدرج في هذا التقييم منذ عام 2015، ويعتبر هذا التصنيف واحدا من أهم مؤسسات تصنيف الجامعات عالميا وحقق شهرة دولية بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي لاعتماده على معايير تقييم تتناول الهيكل البنائي والعلمي للجامعة.

برامج ومقررات دراسية جديدة ودرجات علمية دولية بالتعاون مع جامعات عالمية

وأوضح التقرير: «يأتي إنجاز جامعة عين شمس في إطار الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطبيق استراتيجيات دولية متطورة تواكب التطورات العالمية، من حيث جودة التعليم واستخدام أساليب التعليم الحديثة، وإنتاج كوادر متميزة من الخريجين بقدرات وكفاءات عالية، تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء برامج ومقررات دراسية جديدة، وإنشاء درجات علمية دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة دوليا».

أفضل جامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد هي جامعة عين شمس

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، أنّ أفضل جامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد هي جامعة عين شمس، التي حققت المركز الأول، والثانية جامعة المنصورة، والثالثة جامعة حلوان وبينما حققت جامعة الإسكندرية المركز الثالث مكرر.