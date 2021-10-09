حقيقة وفاة ياسمين الخيام.. مصدر مقرب من العائلة ينفي: شائعة

انتشرت العديد من الأخبار، خلال الساعات الماضية، عن وفاة الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يبحثون عن حقيقة وفاة ياسمين الخيام، مما جعل اسمها يتصدر الترند للكشف عن حقيقة وفاتها، كما أشيع بفيروس كورونا.

وأكد مصدر مقرب من عائلة ياسمين الخيام، أنه لا صحة للأخبار المنتشرة حول وفاتها بفيروس كورونا وأن الأخبار المنتشرة ماهي إلا شائعات.

حقيقة وفاة ياسمين الخيام

وكانت سهير رمزي، تحدثت منذ أيام في برنامج «السيرة» خلال الأيام الماضية عن درس دين حضرته مع ياسمين الخيام بعد زلزال 1992، وكان سببا في اعتزالها وارتداء الحجاب، فقالت سهير، في البرنامج، إنها تلقت مكالمة هاتفية من ياسمين الخيام وذهبت إلى درس الدين.

وأضافت سهير أنها ذهبت بعد إلحاح شديد منها، وأن الجلسة التي حضرتها مع ياسمين الخيام، كانت عن علاقة العبد بربه، وشعرت سهير في هذه الجلسة أن الحديث موجه لها وبعدها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب فورا.

وقالت إنها عندما خرجت، أخذت القرار وذهبت إلى منزل ياسمين الخيام وطلبت ياسمين منها إخبارهم خبر الاعتزال وارتداء الحجاب، وبعدها ذهبت مباشرة إلى السعودية، وأخذت تطلب من الله أن يثبتها على هذا القرار، وقالت سهير إنها عندما اتخذت قرار الاعتزال لم يقف المنتجين عائق أمامها وتركوا لها حرية الاختيار.

ياسمين الخيام وشمس البارودي

وكانت ياسمين الخيام، مقربة من عدد كبير من الفنانين، الذين ارتدوا الحجاب وأعلنوا اعتزالهم الفن، ومن بينهم الراحلة شادية، التي لم تفارقها طوال فترة مرضها، ومازالت ياسمين الحصري، على علاقة جيدة بالفنانة شمس الباردوي، التي تعد واحدة من أقرب أصدقائها.

وياسمين الحصري لها باع كبير في الأعمال الخيرية، في الوقت الحالي، من حيث الجميعات الخيرية، التي أسستها في أكتوبر، التي تطرق للعديد من الأشياء الخيرية.