ياسمين الخيام: "العالم بيحسدنا على نعمة الأمان في بلدنا"

شرحت ياسمين الخيام، ابنة القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، مفهوم الأمانة معنويًا وماديًا، وحفظها كما ينبغي، قائلة: "الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان سبب، احنا مش ببنعم، ولكن احنا واسطجية في الخير، ومحدش في الدنيا بيملك حاجة، ربنا هو اللي مالك الملك والرزاق".

وأضافت "الخيام"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، أن الأمان من نعم الله على الإنسان، متابعة: "احنا محسودين في العالم إن بلدنا الحمد لله فيها الأمان، والمنطقة حوالينا زي ما الناس شايفاها"، داعية أن تسترد الأمة عافيتها وعزتها وكرامتها وقوتها.

وأكدت أن هناك العديد من النعم لا تعد ولا تحصى، متابعة: "الحمد لله مستور وبياكل اللقمة بتتهضم وله عينين وبيقرا وبيمشي على رجليه مش على عكاز"، لافتة إلى أن دوام النعم يأتي عن طريق الشكر، من خلال التسبيح والذكر والصلاة على النبي، والتي من شأنها إزالة الهموم وتغفر الذنوب، "كنت دايما والدي يقولي، لا هم مع الله، وبقيت أقول الكلمة دي علطول".