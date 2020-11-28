ياسمين الخيام: شادية كانت تقرأ القرآن وتصوم في أيامها الأخيرة

يحل اليوم السبت الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة الكبيرة شادية، وكان من الفنانين المقربين لها في أيامها الأخيرة ياسمين الخيام، سواء في حياتها قبل المرض أو في المستشفى فكانت مرافقة لها.

وقالت ياسمين الخيام، لـ"الوطن"، إن الفنانة شادية بالرغم من اعتزالها الفن إلا أنها كانت محبة لفنها وكانت دائمة التشجيع للأجيال الجديدة، مشيرة إلى أنها أوصتها أن تقوم بتسجيل أسماء الله الحسنى بصوتها وبالفعل فعلت ذلك تنفيذا لوصيتها.

وأشارت "ياسمين" إلى أن شادية كانت دائما تتصدق، وكانت عندما تذهب للعمرة كانت تأخذ جانب للصلاة والتسبيح، أما عن أيامها الأخيرة فكانت تصلي وتصوم وتسبح الله بشكل مستمر.

بدأت الفنانة شادية في قراءة الكتب الدينية، والإكثار من العبادات، وخلال تأدية مناسك الحج التقت بالشاعرة علية الجعار، واتفقتا على كتابة أغنية دينية، وبالفعل جاءت أغنية "خد بإيدي"، التي بكت خلالها على المسرح احتفالًا بالليلة المحمدية، لتقرر الاكتفاء بتأدية الأغاني الدينية فقط.

كانت الفنانة شادية قد التقت الشيخ محمد متولي الشعراوي قبل اعتزالها في الحرم المكي، وتحدثت معه عن فكرة التوبة وهل يغفر الله الذنوب، وطمأنها فضيلة الشيخ، وعندما حاولت "شادية" حفظ الأغنيات الدينية لم تستطع، فقررت الذهاب إلى الشعراوي، لتقرر بعدها الاعتزال وارتداء الحجاب كما تمنت، وفي تسعينات القرن الماضي، قال الشيخ الشعراوي عن الفنانة شادية: "كنت في دهشة بالغة للغاية وأنا أرى أمامي تلك المطربة التي أطربت الجماهير بصوتها، جاءت تسمتع إلى صوتي الذي لا رتم فيه ولا موسيقى، كنت أتحدث إليها فتهتز وتحلق في سمو روحي وتطلب مني ألا أكف عن الكلام، لقد وجدت الطريق إلى الإيمان وطلبت مني أن أعينها لتسير فيه بخطوات ثابتة فأعنتها".